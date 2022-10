Wetter für München und Bayern: Goldenes Herbstwetter

Das Wochenende klingt warm und sonnig aus. Erst an Allerheiligen zeigen sich wieder Wolken.

München - Sonnig und warm verabschiedet sich das Wochenende: Nachdem sich am Sonntag morgendliche Nebelfelder verzogen haben, setzt sich die Sonne durch.

Die Temperaturen klettern auf oktoberliche Rekordwerte von 20 bis 25 Grad.

Am Montag ergibt sich ein ähnliches Bild: In ganz Bayern scheint die Sonne, es wird ungewöhnlich mild mit Temperaturen bis 24 Grad am Alpenrand.

Erst am Dienstag trübt es sich wieder merklich ein. An Allerheiligen bleibt es zwar meist trocken, doch der Himmel bleibt bewölkt und es wird deutlich kühler.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage