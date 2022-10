Wetter für München und Bayern: Goldener Herbst mit Sonne und milden Temperaturen

Viele Sonnenstunden und angenehme Temperaturen bescheren uns einen goldenen Herbst – das Wetter für Bayern und München.

München - Am Mittwochvormittag kommt es vereinzelt noch zu Regenschauern, dann bleibt das Wetter allerdings den Rest der Woche größtenteils freundlich mit milden Temperaturen.

Am Donnerstag stehen die Chancen gut, dass bei 10 Sonnenstunden die 20-Grad-Marke geknackt wird. Auch das Wochenende sieht vielversprechend aus bei 22 bis 23 Grad und kaum Wolken. Am Freitag könnten laut Deutschem Wetterdienst am Alpenrand sogar frühlingshafte 26 Grad erreicht werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage