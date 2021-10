Wetter für München und Bayern: Goldener Herbst

Am Sonntag zeigt sich häufig die Sonne. Erst zur Wochenmitte hin sind wieder vereinzelt Schauer zu erwarten.

München - Das Wochenende klingt sonnig aus - und das goldene Herbstwetter bleibt bis zur Wochenmitte in weiten Teilen Bayerns erhalten.

Das Hoch "Quedlinburga" bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) reichlich Sonnenschein in die Landeshauptstadt.

Sonniger Wochenstart

Bis zu neun Sonnenstunden sind bei blauem Himmel am Sonntag drin.

Nachts kühlt es ordentlich ab, in der Nacht auf Montag sinkt die Temperatur leicht in den Frostbereich. Am Montag verzieht sich der Frühnebel aber zügig, und erst am Dienstag kann es wieder vereinzelt regnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage