Wetter für München und Bayern: Glatteis in der Früh, kaum Sonne

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es hier und da glatte Straßen geben. Zwar ist es mittlerweile nicht mehr so windig, aber auch die Sonne versteckt sich jetzt hinter einer dicken Wolkenschicht.

München - Bei Temperaturen um die 0 Grad gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen kaum Niederschläge. Intensivierende Schneefälle sind allerdings im Tagesverlauf vom Allgäu bis nach Oberfranken angekündigt. Besonders in Schwaben wird es am Abend starken Schneefall geben.

Weiterhin Schneefall in Bayern, aber keine vorweihnachtliche Winterpracht

In der Nacht zum Donnerstag wird auch der Südosten Bayerns viel Neuschnee erhalten. Es wird im kompletten Freistaat glatt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage