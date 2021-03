Wetter für München und Bayern: Glatte Straßen, Frost und Schnee

Das Wochenende wird frostig und glatt. Stellenweise fallen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

München - Handschuhe, Schal und Mütze sind angesagt: Am Samstag herrscht in München Dauerfrost, Auflockerungen und dichtere Bewölkung wechseln sich ab.

Am Sonntag bleibt es voraussichtlich bewölkt, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Regen oder etwas Schnee kündigen sich an. Ähnlich startet dann auch die neue Woche. Frühlingshafte Temperaturen sind derzeit nicht in Sicht.

Besonders im Alpenumland und im Bayerischen Wald ist es bewölkt, und es kommen vereinzelt Flocken vom Himmel. In Franken zeigt sich hingegen die Sonne. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Sonntag liegen dabei zwischen minus zwei und minus zehn Grad.

Auch am Sonntag können die Straßen glatt werden und es schneit vielerorts im Freistaat. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen minus einem und acht Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage