Wetter für München und Bayern: Gewitter und Sonne am Wochenende

Am Wochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft: Am Samstag drohen Gewitter, am Sonntag könnte sich die Sonne durchsetzen. Das Wetter für München und Bayern.

München - Bevor sich am Sonntag ein Hoch nähert, macht sich am Samstag eine Wolkendecke breit, und am Nachmittag steigt so langsam das Gewitterrisiko.

Wetter in München: Gewitter kündigen sich an

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter meldet, kündigen sich dabei am Alpenrand und im Alpenvorland auch Starkregen, kleinkörniger Hagel und heftige Windböen an. Auch in der kommenden Nacht gibt es zum Teil gewittrigen Regen.

Am Sonntag lösen Sonne und Quellwolken so langsam Nebel und Hochnebel ab: Abgesehen von ein paar Schauern in den Mittelgebirgen setzt sich zusehends die Sonne durch.

Sonnig geht es dann auch in die neue Woche, wenn sich auch am Montag immer wieder Quellwolken auftürmen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage