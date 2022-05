Wetter für München und Bayern: Gewitter und Regenschauer – auch am Wochenende

Auch am Wochenende muss man mit Gewittern und Regen rechnen. Die Sonne lässt sich aber auch immer mal wieder kurz blicken. Das Wetter für München und Bayern.

Wer die erste Maiwoche in den Biergarten will, sollte Regenschutz dabei haben.

München - Wenn kalte auf warme Luft trifft, gewittert es. Dieses Wetterphänomen herrscht seit Tagen in Bayern. Am Freitag trifft es besonders den Süden. Ab Mittag sind starke Gewitter, Starkregen (20 l/qm), Hagel und Böen (60 km/h) angekündigt. Südlich der Donau startet der Freitag bedeckt und regnerisch, während es in Franken trocken und sonnig bleibt.

Wetter in München und Bayern: Viele Wolken und Regenschauer

Und auch am Samstag halten sich vor allem in Südbayern die vielen Wolken – nachmittags sind zum Teil gewittrige Schauer angekündigt. Im Norden Bayerns ist ab Samstagnachmittag dann auch mit Regen zu rechnen.

Der Sonntag wird trockener. Sonne und Quellwolken wechseln sich ab. In Alpennähe bleibt der Himmel bedeckt, auch Schauer oder Gewitter können aus dem Nordosten kommen. Es wird wärmer; 17 bis 23 Grad können laut DWD drin sein.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage