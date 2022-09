Wetter für München und Bayern: Gewitter und Regen vor dem Wochenende

Der Sommer ist vorbei – oder macht eine letzte Pause!? Seit Donnerstag ist es regnerisch und deutlich kühler im Freistaat. Immer wieder ziehen Gewitter auf. Das Wetter für München und Bayern.

In den kommenden Tagen wird es regnerisch und nass in München. (Archivbild)

München - Seit Donnerstagmorgen regnet es in Bayern. An den östlichen Mittelgebirgen ist außerdem mit einzelnen kräftigen Gewittern zu rechnen. Am Nachmittag lockert es auf, es regnet nur noch vereinzelt – bei geringem Gewitterrisiko. Mit Höchstwerten zwischen 18 Grad und 23 Grad ist es deutlich kühler geworden. Der Südwestwind kann mitunter stark böig sein.

Auch am Freitag zeigt sich die Sonne nur gelegentlich, es bleibt stark bewölkt. Vom Südwesten kommen Schauer und kurze Gewitter mit starkem Wind. In der Nacht zum Samstag bleibt es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, aber nicht mehr nass. Nur noch örtlich ist mit Schauer oder Gewitter zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 13 Grad in Bayern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage