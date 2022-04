Wetter für München und Bayern: Gewitter und Regen – Maibäume unter Wolken

Nach ein paar sonnigen Tagen verabschiedet sich der April mit vielen Wolken. Es werden Gewitter und Regen erwartet.

Am Wochenende kann es in München nass werden. (Archivbild)

München - Sonne, weißblauer Himmel und zur Erfrischung eine kühle Maß Bier – so ungetrübt wird das Aufstellen der Maibäume am 1. Mai dieses Jahr wohl nicht ablaufen. Statt Bilderbuchwetter erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag für Bayern Wolken, gelegentliche Schauer oder gar Gewitter, bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Nur in Unter- und Mittelfranken sei die Schauerneigung geringer, sagte der Meteorologe Guido Wolz. Die Sonne werde wohl nur hin und wieder für kurze Zeit hervorkommen.

Wetter in München und Bayern: Regen und Gewitter im Anmarsch

Am Freitag musste man sich noch eincremen, am Wochenende nimmt die ultraviolette Strahlung, die Sonnenbrand verursachen kann, wegen des bewölkten Himmels dann stark ab.

Am Samstag soll sich von Westen her Regen über dem Freistaat ausbreiten, vielerorts kommt es sogar zu Gewittern. Nur im äußersten Osten kann es trocken bleiben. Und wann macht der Wonnemonat Mai seinem Namen alle Ehre? Das kann der Meteorologe noch nicht sagen. Auch Anfang kommender Woche bleibe es wohl eher unbeständig. "Ein vorsommerlicher Aufbruch ist nicht in Sicht." Ab Montag wird es aber immerhin wieder wärmer.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage