Wetter für München und Bayern: Gewitter pünktlich zum Wochenende erwartet

Noch warten ein paar prächtige Sommertage auf München und die Region, bis es dann zum Wochenende hin wieder ordentlich schüttet und knallt.

München - Es wirkt fast wie bestellt: noch scheint die Sonne und es wird von Tag zu Tag wärmer, bis dann im Verlauf des Samstags vermehrt Gewitterwolken aufziehen und es mehr oder weniger das ganze Wochenende über durchregnet.

Am Freitag ziehen in Bayern vermehrt Quellwolken auf und es kommt örtlich auch bereits zu Gewittern. In der Nacht zu Samstag ist es oft stark bewölkt und insbesondere in Franken wird es gewittrig.

Verantwortlich für die schönen Sommertage ist das Hoch "Piet", das in Bayern und großen Teilen Deutschlands für dieses sommerlich-trockene Wetter sorgt. Das hat aber auch seine Schattenseiten: Die Trockenheit, insbesondere im Westen Deutschlands, setzt sich weiter fort. Nach dem europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage wird der August insgesamt - abgesehen von wenigen Gebieten in Ostdeutschland – im Vergleich zum vieljährigen Mittel deutlich zu trocken ausfallen. Vor allem im Westen und Süden seien die Abweichungen deutlich. Da kommt ein regnerisches Wochenende wie gerufen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage