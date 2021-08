Wetter für München und Bayern: Gewitter mit Hagel am Montagmorgen angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst gibt für umliegende Landkreise eine Unwetterwarnung heraus. Aus dem Westen kommen Gewitter auf München zu.

Schon in der Nacht zum Montag hat es in München gewittert (Archivbild)

München - Wohl gegen 7.30 Uhr wird sich ein Gewitter über München entladen. Zwar hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die bayerische Hauptstadt keine Unwetterwarnung herausgegeben, wohl aber für die westlichen und südlichen Nachbarlandkreise.

Gewitter am Montagmorgen: Wie heftig wird es in München?

"Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm", so der Wetterdienst am Montagmorgen.

Wetterbesserung in der zweiten Wochenhälfte

Laut DWD soll die neue Woche in Bayern wolkenreich und kühler beginnen - mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Die Unwetter lichten sich, die Wetterlage soll sich zur Wochenmitte hin stabilisieren - es bleibt aber wohl auch dann eher bewölkt und windig mit einzelnen Schauern. Ein Lichtblick: In der zweiten Wochenhälfte soll es dann wieder sonnig im Freistaat werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage