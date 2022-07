Wetter für München und Bayern: Gewitter im Anmarsch

Es kühlt ein wenig ab - aber nur kurz: Nach den heißen letzten Tagen nähern sich München Gewitterwolken. Die Temperaturen werden etwas moderater als zuletzt.

München - Der Hochsommer macht eine kurze Pause: Ab Freitag und das ganze Wochenende hindurch kann es immer wieder zu Regenschauern und Gewittern kommen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kühlt es dabei aber nur ein bisschen ab: Die Temperaturen bleiben bei nur knapp unter 30 Grad.

Am Freitag werden in Bayern bei Temperaturen bis 28 Grad vom Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter erwartet. Hinzu kommt ein teils starker Wind.

Auch am Samstag komme es wiederholt zu Niederschlägen und Gewittern bei Temperaturen um die 27 Grad. Eine frische Brise ist angekündigt.

Der Sonntag wird laut DWD sonnig und warm, ebenfalls mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Erst in der Nacht zum Montag soll es dann deutlich abkühlen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage