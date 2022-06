Wetter für München und Bayern: Gewitter am Freitag erwartet

Regnerisch, kühler und mit Gewittern geht die Arbeitswoche in Bayern zu Ende. Das Wochenende ist freundlicher, bevor es Anfang nächster Woche wieder unbeständiger wird.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis einschließlich Freitag vor neuen Unwettern gewarnt. Betroffen ist in erster Linie das südliche Bayern, wie ein Meteorologe sagte. Die Unwetter breiten sich laut DWD dann aber bis ins nördliche Franken aus, die Temperaturen sinken um ein paar Grad auf etwas über 20 Grad.

Bereits am Montag hatten schwere Unwetter in Oberbayern gewütet, dabei starb ein Mann. Die neuen Unwetter haben dem Meteorologen zufolge durchaus das Potenzial, ähnlich stark wie die vom Montag zu werden.

Größtenteils sonnig am Wochenende, Regen in Elmau am Sonntag

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau könnte von Gewittern und starkem Regen begleitet werden. Der Gipfel beginnt am Sonntag. Bis auf den ruhigen Samstag könnte das Wetter im bayerischen Alpenraum in den nächsten Tagen sehr instabil sein. In München sieht es dagegen ein bisschen besser aus. Das Wochenende dürfte in der Landeshauptstadt meist sonnig und wieder wärmer werden. Es werden Temperaturen von 26 bis 28 Grad erwartet.

Die neue Woche startet dann schwül-warm und regnerisch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage