Wetter für München und Bayern: Frühlingshafter Wochenstart

Blauer Himmel und Sonne, erst zur Wochenmitte hin etwas Regen: Der Frühling bleibt München erhalten.

München - Nur vereinzelt Wolken, überwiegend Sonne und Temperaturen bis zu 18 Grad: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt das Wetter in Bayern zum Wochenstart frühlingshaft.

Am Sonntag herrscht in ganz Bayern bei viel Sonnenschein bestes Ausflugswetter. Und auch der Wochenstart wird sonnig und mild: Die Höchsttemperaturen am Montag reichen von 10 Grad bis 16 Grad. Nur am Alpenrand wird es etwas wolkig.

Für Dienstag sagen die Meteorologen erneut viel Sonne vorher. Allein in Richtung Alpen allerdings kann es gelegentlich regnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage