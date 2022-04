Wetter für München und Bayern: Frühling und Saharastaub kehren zurück

Die ersten Osterferientage waren sonnig, jetzt ziehen mehr Wolkenfelder auf. Diese bringen wieder Saharastaub – diesmal aus Algerien.

München - Die nach Bayern eingeflossene Meeresluft erwärmte sich in den kommenden Tagen und brachte den Frühling zurück. Doch die Sonnenstunden werden wieder weniger: Wolken ziehen auf, es bleibt aber trocken und frühlingshaft.

Nächte werden kalt

Die Nächte bleiben weiterhin kalt. In der Nacht zum Donnerstag ziehen immer mehr Wolken auf, örtlich kann es viel Nebel geben. Bayernweit kann es am Donnerstagmorgen zu einzelnen Schauen kommen. In den Tälern des Bayerischen Waldes wird es am kältesten, samt Bodenfrost.

Saharastaub am Mittwoch und Donnerstag – samt Regen

Es kommt auch wieder Saharastaub nach Bayern, allerdings nicht mehr so viel wie vor vier Wochen. Der meiste rote Sand kommt aus Algerien am Donnerstag nach Bayern, ausgerechnet dann, wenn es auch regnen soll. Im Tagesverlauf besonders in Franken, am Nachmittag auch in Alpennähe Schauer und einzelne Gewitter.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage