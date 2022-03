Wetter für München und Bayern: Frühling beschert uns viel Sonne und warme Temperaturen

Der Frühling hält Einzug in Deutschland - mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Nachts kann es aber weiter Minusgrade geben.

München - Der Frühling ist endgültig da! Und schenkt uns viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad.

Dem Kalender nach hat am Sonntag die wärmere Jahreszeit begonnen - und das zeigt sich in diesem Jahr auch am Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wetter in München: Warme Tage, kühle Nächte

Nach einem sonnenreichen Wochenende und Montag darf man sich auch am Dienstag nach vereinzeltem Nebel am frühen Morgen an einem meist wolkenlosen Himmel mit viel Sonnenschein erfreuen. Auch danach stehen die Zeichen noch überwiegend auf Frühling: Hoch "Peter" beeinflusst das Wetter in Deutschland laut DWD noch bis zum nächsten Wochenende.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen dann auf 20 Grad, die Sonne scheint, es weht ein leichter Wind. Sogar noch wärmer wird es am Donnerstag: Dann rechnet sagt der DWD bis zu 21 Grad vorher. In höheren Lagen kann es lockere Quellwolken geben.

Der DWD warnt: In Teilen Bayerns herrscht wegen andauernder Trockenheit Waldbrandgefahr.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage