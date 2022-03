Wetter für München und Bayern: Frostiger Mix aus Sonne und Wolken

Am Wochenende zeigte sich vielerorts die Sonne. Doch bereits am Sonntag ziehen vermehrt Wolken auf. Dabei bleibt es frostig kalt.

In München wechseln sich Sonne und Wolken bei kühlen bis frostigen Temperaturen ab. (Symbolbild)

München - Das Wochenende verwöhnt uns noch mit reichlich Sonne, doch die kühlen Temperaturen lassen einen bei einem Spaziergang doch noch zur warmen Jacke greifen. Es bleibt auch in der kommenden Woche frostig.

Wetter in München und Bayern: Mix aus Sonne und Wolken, kühle Temperaturen

Der Sonntag startet mit sonnigen Abschnitten, im Verlauf des Tages ziehen aber Wolken auf. Die Temperaturen bleiben im kühlen einstelligen Bereich, mancherorts wird vor Frost gewarnt.

Wochenstart wolkig, am Dienstag Sonne satt

In der Nacht zum Montag gebietsweise starke, zum Teil hochnebelartige Bewölkung. An den östlichen Mittelgebirgen und am östlichen Alpenrand vereinzelt geringer Schneefall. Abseits davon klar.

Am Montag gibt es nach Westen hin längere sonnige Abschnitte, sonst überwiegend stark bewölkt. An den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen kann es ab und zu Schneeflocken geben.

In der Nacht zum Dienstag an den östlichen Mittelgebirgen und im Umfeld des Inns gebietsweise wolkig und örtlich geringer Schnee, sonst aufklarender Himmel.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage