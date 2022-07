Wetter für München und Bayern: Freundlicher Wochenstart – es wird warm

Nach einem durchwachsenen Wochenende schaut die Sonne zur neuen Wochen wieder etwas öfter raus. Auch die Temperaturen ziehen etwas an.

München - Wirklich schlecht war das Wetter am Wochenende nicht, wirklich gut aber auch nicht. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab bzw. gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken – am Sonntagabend sind lokal Schauer möglich.

Trotzdem ist es recht warm: Am Sonntag werden maximal 26 Grad erreicht, zum Start in die neue Woche steigen die Temperaturen auf 27 (Montag) bzw. 28 Grad (Dienstag). Ab Dienstag schaut dann auch die immer wieder öfter raus, die Wolken gänzlich vertreiben kann sie allerdings nicht.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage