Wetter für München und Bayern: Freitag gibt's nochmal Biergarten-Wetter

Die kommenden Tage werden deutlich freundlicher, am Freitag ziehen die Temperaturen sogar nochmal etwas an.

München - Wirklich schön waren die ersten Wiesn-Tag nicht – zumindest was das Wetter angeht. Die Sonne hat sich nur ganz selten gezeigt, die meiste Zeit war es bewölkt, kühl und regnerisch.

Das ändert sich jetzt – zumindest für einige Tage: Sowohl der Mittwoch als auch der Donnerstag und Freitag werden deutlich freundlicher, die Sonne zeigt sich immer wieder. Regen wird an den drei Tagen nicht erwartet. Wem es bei Temperaturen um die 14 Grad (am Mittwoch und Donnerstag) nicht zu kühl ist, kann seine Oktoberfest-Maß also auf jeden Fall im Biergarten genießen. Am Freitag sieht es da schon etwas besser aus, dann sollen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad klettern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage