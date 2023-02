Wetter für München und Bayern: Festhalten! Es wird stürmisch

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für München veröffentlicht. Am Donnerstag werden teils heftige Sturmböen erwartet.

München - Auf München könnte ein äußerst ungemütlicher Donnerstag zukommen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Sturmböen, aktuell gilt die Warnung bis zum Abend.

So können Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h in der Stadt auftreten – anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Auch Schauer sind ganztägig immer wieder möglich, dann können die Böen auch bis zu 70 km/h erreichen. Zudem warnt der DWD explizit vor exponierten Lagen, wo die Böen ebenfalls besonders heftig ausfallen können.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor durch den Wind herabstürzenden Gegenständen, beispielsweise einzelne Äste oder Baumteile.

Warnung vor Sturmböen und Schneeverwehungen

Vor allem in Alpennähe und im Bayerischen Wald wird es noch deutlich stürmischer, der DWD rechnet hier mit Böen von bis zu 100 km/h und Schneeverwehungen. Im Osten und an den Alpen kündigten die Meteorologen teils unwetterartigen Schneefall an. In Teilen Frankens, Niederbayerns und der Oberpfalz kommt es zu Dauerregen.

Auch der Freitag bleibt windig, die Temperaturen steigen dabei etwas an (von 4 auf 7 Grad). Zudem kann es auch hier immer wieder zu leichtem Regen kommen. Am Samstag flaut der Wind dann wieder ab, nass bleibt es allerdings trotzdem.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage