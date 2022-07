Wetter für München und Bayern: Es wird wieder wärmer

Nach einem regnerischen Wochenstart zeigt sich wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen zumindest vorübergehend wieder.

München - Auf einen weitgehend regnerischen Wochenbeginn mit heftigen nächtlichen Gewittern folgt zumindest ein sonniger Tag am Mittwoch. Richtung Wochenende wird es wieder ungemütlicher.

Sonniger Mittwoch in München, Regen am Donnerstag

Am Mittwoch bleibt es in Bayern meist trocken. Das Thermometer steigt auf 20 Grad im Frankenwald und auf 28 Grad in der Oberpfalz. In der Nacht zum Donnerstag zieht es wieder zu, dann kann es auch immer wieder regnen.

Der Donnerstag beginnt in der Landeshauptstadt durchwachsen und regnerisch. Örtlich kommt es zu Gewittern. Ähnlich geht es am Freitag weiter: Unbeständiges und kühles Sommerwetter ist vorhergesagt.

