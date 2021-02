Wetter für München und Bayern: Es wird wieder milder

Der Schnee lässt vorerst nach, wirklich gemütlicher wird es deshalb aber trotzdem nicht: Es bleibt bewölkt und regnerisch, nur selten zeigt sich die Sonne.

München - Der Dienstag beginnt in Bayern zunächst eher ungemütlich. Vor allem im Süden Bayerns sei mit teilweise gefrierendem Regen oder Sprühregen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Es kann zu Glatteis kommen.

Am Nachmittag ist es fast überall trocken. Insbesondere in Schwaben scheint die Sonne. Es ist deutlich milder mit 3 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 11 Grad im westlichen Alpenvorland.

Am Mittwoch regnet es an den Alpen und am Bayerischen Wald am Vormittag öfter. Sonst gibt es nur einzelne Schauer, am Nachmittag im Südwesten vom Allgäu her Sonne. Die Höchsttemperatur liegt um 5 Grad zwischen Franken- und Bayerischem Wald und 10 Grad am Untermain und im Alpenvorland.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage