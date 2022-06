Wetter für München und Bayern: Es wird sommerlich warm

In den vergangenen Tagen konnte sich das Wetter nicht so recht entscheiden. Sonne, Wolken und Regen wechselten sich ab und die Temperaturen sanken teilweise in den einstelligen Bereich. Doch jetzt gibt es ein kurzes Sommer-Intermezzo.

01. Juni 2022 - 08:08 Uhr | AZ

Menschen genießen im Hofgarten das schöne Wetter. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

München - Nach einem kühlen Start in die Woche wurde es am Dienstag in weiten Teilen des Freistaats wieder ein bisschen wärmer. Dieser Trend setzt sich am Mittwoch und Donnerstag fort – in München können am Freitag sogar bis zu 28 Grad drin sein. Die geschichtete Meeresluft im Süden Bayerns kann zu einzelnen Gewittern und Starkregen führen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ansonsten gibt es in Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken mit hohen Temperaturen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Mittwoch: Viele Wolken, nur selten kommt die Sonne durch. Höchsttemperaturen 19 bis 24 Grad.

Viele Wolken, nur selten kommt die Sonne durch. Donnerstag: Der Tag beginnt mit Wolken und Regen. Erst später zeigt sich die Sonne. Höchsttemperaturen von bis zu 23 Grad.

Der Tag beginnt mit Wolken und Regen. Erst später zeigt sich die Sonne. Freitag: Viel Sonnenschein vorhergesagt. Höchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.