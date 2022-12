Wetter für München und Bayern: Es wird nass – milde Temperaturen

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt es mild, in weiten Teilen des Freistaats wird es im Laufe des Nachmittags regnen. Das Wetter für München und Bayern.

In München wird es nass. (Archivbild)

München - Das war nix mit weißen Weihnachten! Stattdessen war es mild und nass. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es zunächst vor allem im Süden des Freistaats noch sonnig, ab Mittag ist dann aber wieder mit anhaltenden Schauern zu rechnen.

Am Dienstag bleibt es nass, zur Wochenmitte wird es dann zunächst trockener. Am Mittwoch ist es bayerweit stark bewölkt. Je weiter man in den Süden fährt, desto freundlicher wird es jedoch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage