Wetter für München und Bayern: Es wird kalt - Schneefall!

Am Montag gab es den vorerst letzten Sonnentag des bislang sehr freundlichen Frühlings. Es wird zunehmend kälter, im Laufe der Woche könnte es sogar wieder schneien.

München - Wer schon kurze Hosen ausgepackt und die Biergartensaison eröffnet hat, muss erst einmal wieder einen Gang zurückschalten: Auf den milden März folgt in Bayern ein zunächst frostiger April. Am Wochenende werden Minusgrade erwartet, selbst im Flachland soll es schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Saharastaub färbt Himmel in Bayern wieder rot

Zunächst steht aber ein anderes Wetterphänomen an: Am Dienstag und Mittwoch zieht wieder Saharastaub von Süden her über Bayern und könnte vielerorts den Himmel rötlich oder bräunlich verfärben.

Sinkende Temperaturen: Ab Mittwoch kühlt es in Bayern ab

Am Dienstag bleibt es mit 14 bis 19 Grad noch vergleichsweise mild, von Mittwoch an wird es dann zunehmend unangenehmer: Es kühlt auf 5 bis 15 Grad ab. Dabei bleibt es meist stark bewölkt, es kann schauerartigen Regen und vereinzelt kurze Gewitter geben. Am Donnerstag wird es bei vielen Wolken 4 bis 11 Grad kalt.

Schneefallgrenze sinkt am Wochenende bis auf 200 Meter

Pünktlich zum Aprilbeginn wird das Wetter dann vollends winterlich: In der Nacht zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 600 Meter, am Samstag und Sonntag soll sie dann bis auf 200 Meter sinken. Selbst etwa am Main oder an der Donau in Passau müsse man mit Schnee rechnen, sagte der Meteorologe. Sollte es am frühen Morgen schneien, könnte er zeitweise sogar liegenbleiben. Eine länger anhaltende Schneedecke ist im Flachland aber unwahrscheinlich. Am Freitag, Samstag und Sonntag sind niedrige Plustemperaturen vorhergesagt, in der Nacht zum Sonntag kann es bis zu minus 5 Grad kalt werden.

Für den Kälteeinbruch ist demnach Luft verantwortlich, die von weit aus dem Norden nach Bayern kommt und auf dem Weg Feuchte aufnimmt. Erst Mitte kommender Woche soll es wieder milder werden.

