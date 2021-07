Wetter für München und Bayern: Es drohen Gewitter mit Starkregen

Nach einem sonnigen und warmen Samstag folgt am Sonntag eine nasse Abkühlung. Doch der Montag verspricht erneut einen heißen Sommertag.

Eine Frau geht bei strömenden Regen mit ihrem Hund und einem bunten Regenschirm in München spazieren.

München - Nach einem weitgehend sonnigen Samstag kommt es in Bayern am Sonntag zu Schauern und Gewittern mit Starkregen. Vor allem in der Osthälfte und für den Norden erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen.

Örtlich kann es hageln. Im Laufe des Nachmittags lockert es von Schwaben her auf. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 19 und 25 Grad. In der Nacht zum Montag ist es nur wenig bewölkt und bleibt voraussichtlich trocken.

Heißer Montag kündigt sich in München an

Ungewöhnlich heiß wird es dann pünktlich zum Wochenanfang: Sonne satt bei Höchstwerten von 28 Grad ist dann angesagt. Schon am Dienstag wird es aber wieder regnerisch-kalt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage