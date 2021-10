Wetter für München und Bayern: Es bleibt wolkig und kühl

Auch am Donnerstag zeigt sich die Sonne in München und Bayern kaum. Doch zum Wochenende könnte der Himmel wieder aufreißen.

Das Wetter in München bleibt kühl und regnerisch. (Archivbild)

München - Es bleibt vorerst wolkig und kühl in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch im Rest von Bayern schaut es nicht besser aus. Ab Samstag könnte sich jedoch wieder die Sonne zeigen.

Am Wochenende wird es wieder sonnig

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, setzt sich von Hessen her langsam Hochdruckeinfluss durch. Am Samstag werden in München sogar bis zu elf Sonnenstunden erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage