Wetter für München und Bayern: Es bleibt durchwachsen - das Wochenende wird frühlingshaft

Nach einem eher durchwachsenen Start in den Mai dürfen sich die Menschen in München und Bayern auf ein sonniges und warmes Wochenende freuen.

München - Die erste Maiwoche hatte mit Frühling nur am Rande zu tun: In Bayern zeigte sich das Wetter eher von seiner launischen Seite, in weiten Teilen des Freistaats blieb es regnerisch und kühl. Daran wird sich auch zum Ende der Arbeitswoche nicht viel ändern.

Bis Freitag bleibt es wechselhaft

Auch am Donnerstag bleibt es überwiegend bewölkt, ab dem Mittag ziehen Regenschauer auf. In der Nacht ist es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 7 Grad, auch leichte Sturmböen sind möglich. Ähnlich sehen die Prognosen für Freitag aus.

Die gute Nachricht: Ab dem Wochenende kann man den Regenschirm daheim lassen. Am Samstag bleibt es den ganzen Tag über trocken, im Laufe des Tages wird es zunehmend sonnig bei Temperaturen von bis zu 15 Grad. Noch schöner wird es am Sonntag, wenn das Thermometer bei wolkenlosem Himmel auf bis zu 25 Grad steigt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage