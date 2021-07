Wetter für München und Bayern: Es bleibt warm und sonnig

So langsam sinkt der Pegel der Isar wieder und es bleibt warm und sonnig. Trotzdem ist das Baden weiterhin untersagt.

Mittagspause am Königsplatz - und das bei reichlich Sonnenschein.

München - Noch zeigt sich die Isar braun und mit einer starken Strömung. Das Hochwasser geht aber weiter zurück, der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet einen Pegel von 235 Zentimetern.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es bei viel Sonnenschein sommerlich warm. Erst am Wochenende soll es wieder regnerisch werden. Bis sich die Hochwasser-Lage entspannt hat, ist das Baden und Bootfahren in der Isar weiterhin untersagt.

