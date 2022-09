Wetter für München und Bayern: Es bleibt stürmisch und regnerisch

Die zweite Wiesn-Woche hat kühl und nass gestartet und so wird das Wetter auch die restliche Woche bleiben. Es wird zunehmend stürmischer.

München - Am Dienstag hat sich das Oktoberfest-Wetter von seiner etwas stürmischeren Seite gezeigt. Auch am Mittwoch und die restliche Woche ist keine Besserung in Sicht.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, bestimmt ein Tiefdruckkomplex mit Zentrum über dem Norden Deutschlands mit polarer Meeresluft das aktuelle Wetter in Bayern. Dadurch kann es zu starken und stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h kommen. Vereinzelt kommt es zu Gewittern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage