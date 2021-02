Wetter für München und Bayern: Es bleibt sonnig, wird aber kühler

Das sonnige Wetter wird München in den nächsten Tagen erhalten bleiben, jedoch werden die Temperaturen am Wochenende wieder sinken.

In München bleibt es am Wochenende sonnig, aber es wird wieder kälter.

München - Ein kräftiges Hoch über Südeuropa bestimmt zusammen mit ungewöhnlich milder Luft das Wetter in Bayern. Am Freitag erreicht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eine schwache Kaltfront von Norden her den Freistaat.

Bis zum Wochenende bleibt es in Bayern weiterhin frühlingshaft, am Freitag wird jedoch langsam ein Ende dieser Wärmeperiode absehbar. Am Donnerstag bleibt es in München warm mit Temperaturen bis 16 Grad. Am Freitag sinken die Temperaturen minimal mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad, außerdem kann es ein paar Regentropfen geben.

Am Wochenende scheint nach örtlichem Frühnebel verbreitet die Sonne, nur am Samstag kann es gebietsweise länger trüb oder bewölkt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und +5 Grad, die Höchstwerte zwischen 5 und 12 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage