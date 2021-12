Wetter für München und Bayern: Es bleibt regnerisch

Die Woche bleibt vorerst grau und nass – sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch und Donnerstag soll es in München regnen. Das Neujahrswochenende wird dann aber deutlich freundlicher. Die Wettervorhersage.

28. Dezember 2021 - 08:12 Uhr | AZ

Ein Mann geht mit seinen Einkäufen im Regen an einem Weihnachtsbaum in der Fußgängerzone vorbei. © Sven Hoppe/dpa

München - Statt Schnee gab es rund um Weihnachten hauptsächlich Regen. Dieser Trend setzt sich vorerst auch in den kommenden Tagen fort. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch und Donnerstag soll es in München regnen. Grund dafür sind mehrere Tiefs, die über Deutschland ziehen und dabei Regen und einen kräftigen Westwind mit sich bringen. Neujahrswochenende wird sonnig und trocken Dennoch wird es von Tag zu Tag milder, das Neujahrswochenende wird dann besonders freundlich. Rund um Silvester und den 1. Januar werden zweistellige Temperaturwerte erwartet. Dann etabliert sich im Südwesten ein Hoch. In der ersten Januarwoche deuten sich neue Tiefs mit Regen und kräftigem Wind an. Dabei sinken die Temperaturen etwas, bleiben aber nach wie vor im Plusbereich. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Dienstag: Regnerisch und windig, kaum Sonne. Höchstwerte: 3 bis 9 Grad.

Regnerisch und windig, kaum Sonne. Mittwoch: Ähnliches Wetter wie am Vortag, es wird jedoch etwas milder. Höchstwerte: 7 bis 9 Grad.

Ähnliches Wetter wie am Vortag, es wird jedoch etwas milder. Donnerstag: Es wird nochmal etwas wärmer, trotzdem bleibt es nass. Höchstwerte: 9 bis 12 Grad.

Es wird nochmal etwas wärmer, trotzdem bleibt es nass. Freitag: An Silvester zeigt sich die Sonne, Regen wird nicht erwartet. Höchstwerte: 10 bis 13 Grad.

An Silvester zeigt sich die Sonne, Regen wird nicht erwartet. Samstag: Auch an Neujahr wird es sonnig, mild und trocken. Höchstwerte: 6 bis 11 Grad.