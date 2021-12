Wetter für München und Bayern: Es bleibt kalt und glatt

Es bleibt kalt und winterlich. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es glatte Straßen. Die Sonne lässt sich vereinzelt blicken.

In München bleibt es auch am Wochenende kalt.

München - Schnee, Regen und Glätte werden in weiten Teilen Bayerns erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Freitag und am Wochenende besonders Schwaben, Oberbayern, Allgäu und der Alpenraum davon betroffen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schneit es ab Freitagnachmittag, am Samstagvormittag können gebietsweise 1 bis 5, an den Alpen 5 bis 10 und im Oberallgäu 10 bis 20 cm Neuschnee fallen.

Teilweise sonnig, aber kalt

Autofahrer müssen vor allem nachts mit Sichtweiten unter 150 m rechnen. Durch überfrierende Nässe, vor allem im östlichen und nördlichen Bergland auch durch geringen Schnee, wird es streckenweise spiegelglatt. Der Freitag wird zunächst gebietsweise sonnig, ehe vom Westen dichte Wolken mit Schnee kommen, am Untermain wird es regnen.

Am Sonntag kann es leicht schneien, auch die Sonne lässt sich wieder blicken. Es bleibt aber kalt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage