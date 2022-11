Wetter für München und Bayern: Es bleibt kalt - mit ein bisschen Sonne

Die Woche beginnt kalt, morgens wird's neblig und vereinzelt glatt. Aber die Sonne gibt sich alle Mühe. Wetter für München und Bayern.

München - Die Woche hat oberhalb 600 bis 800 Metern noch mit etwas Neuschnee und teilweise auch glatten Straßen begonnen - im Bayerischen Wald sowie in den in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen kann das auch bis zum Nachmittag anhalten, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

In tieferen Lagen regnet es bei nachlassendem Wind bis gegen Mittag noch, dann lockert sich das Ganze auf. Ab Mittag wird es von Südwesten her trockener, und es zeigt sich zeitweise die Sonne.

Schneefallgrenze in Bayern sinkt

In der Nacht ziehen dann wieder Wolken auf, in Franken und Schwaben gibt es gebietsweise Regen, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.000 Metern, mitunter droht erneut Glätte durch gefrierende Nässe.

Der Dienstag wird nur im Süden Bayerns richtig regnerisch, die Schneefallgrenze sinkt. Mit Nebel und streckenweise Glätte durch Überfrieren geht es in den Mittwoch hinein. Im Tagesverlauf kämpft sich von Südwesten her die Sonne durch, in der Nacht zum Donnerstag ziehen erneut Wolken auf, und Regen kündigt sich an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage