Wetter für München und Bayern: Es bleibt heiß und trocken

Regen gibt es in den kommenden Tagen kaum – wenn überhaupt sollen es nur leichte Schauer werden. Die Temperaturen bewegen sich indes im 30-Grad-Bereich.

Ein Mann liegt in der Sonne auf einer Kiesbank an der Isar.

München - Wer auf Abkühlung in Form von Regen wartet, muss sich weiter gedulden. Auch die nächsten Tagen bleiben weitestgehend trocken – am Mittwoch könnte es leichte Schauer geben, das war's aber auch schon.

Ansonsten bleibt es heiß. Am Montag werden in der Spitze 26 Grad erwartet, am Dienstag 28 Grad und am Mittwoch sogar 31. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.

Am Donnerstag rauschen die Temperaturen dann aber ab: Am Donnerstag werden es noch 24 Grad, am kommenden Wochenende dann lediglich 22 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage