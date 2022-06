Wetter für München und Bayern: Es bleibt heiß – Aber immer wieder Gewitter möglich

Mal Sonne, mal Wolken, mal Regen und gar Gewitter: Die Woche wird wechselhaft, es bleibt aber heiß.

Die Hitze zieht aktuell etliche Menschen in München unter anderem in den Englischen Garten. (Archivbild)

München - Nach der jüngsten Hitzewelle erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der gesamten Woche sehr unbeständiges Wetter in Bayern.

Punktuell könne es immer wieder zu teils kräftigen Gewittern kommen, sagt der DWD voraus – vereinzelt auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen um die 80 km/h. Allerdings blieben die Höchsttemperaturen mit 25 bis 30 Grad meist hochsommerlich, so die Meteorologen.

Bei einem schweren Unwetter am Montagabend in Bayern war nach Angaben des Landratsamts Freising mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Gewitter beim G7-Gipfel?

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau könnte von Gewittern und starkem Regen begleitet werden. Bis zum kommenden Wochenende werden sich Regen, Gewitter und Sonne in ganz Bayern aller Voraussicht nach abwechseln, sagte ein DWD-Sprecher in München. Der Gipfel beginnt am Sonntag, auch dann könnte das Wetter instabil sein. Besonders am Freitag sei vor allem im bayerischen Alpenraum mit vielen Gewittern zu rechnen. Doch auch am Wochenende rechnen die Meteorologen noch mit sehr wechselhaftem Wetter.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage