Wetter für München und Bayern: Es bleibt frühlingshaft

Die milden Temperaturen bleiben. Es wird sonnig und warm, die Temperaturen steigen bis zu 16 Grad.

München - Ein kräftiges Hoch über Südeuropa bestimmt zusammen mit überaus milder Luft das Wetter in Bayern. Nur in Flussnähe ist es lokal noch neblig-trüb, sonst Sonnenschein, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Allgemein bleibt es in Bayern weiterhin frühlingshaft, am Freitag wird jedoch langsam ein Ende dieser Wärmeperiode absehbar. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es in München warm mit Temperaturen bis 16 Grad. Am Freitag sinken die Temperaturen minimal mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad, außerdem kann es zu ein paar Regentropfen kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage