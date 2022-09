Wetter für München und Bayern: Es bleibt durchwachsen – nur wenig Sonne

Wettertechnisch war's ein eher ungemütlicher Wiesn-Auftakt. Ähnlich geht's auch weiter: Es bleibt kühl und nass.

München - Wirklich schön war das erste Wiesn-Wochenende nicht – zumindest was das Wetter angeht. Die Sonne hat sich nur ganz selten gezeigt, die meiste Zeit war es bewölkt, kühl und regnerisch.

Ähnlich startet auch die neue Woche: Es bleibt durchwachsen und eher kühl, hin und wieder kann es regnen. Am Montag soll es jedoch noch weitgehend trocken bleiben, tags darauf werden dann aber immer wieder Schauer erwartet. Der Mittwoch wird dann vergleichsweise freundlich, hin und wieder zeigt sich die Sonne.

Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht

"Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht", sagt Dominik Jung, "zwar deutet sich nächste Woche wieder mehr Sonnenschein an, aber es bleibt dabei eben auch kühl". Laut der Prognose von "wetter.com" werden in München in der zweiten Wochenhälfte Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage