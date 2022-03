Wetter für München und Bayern: Es bleibt durchwachsen  bei milden Temperaturen

Zur Wochenmitte mehren sich die Wolken und Schauer in München und Bayern. Die Temperaturen bleiben zweistellig. Ab Donnerstag wird´s wieder schöner.

In den nächsten Tagen wird es in München wieder regnerisch. (Symbolbild)

München - In Bayern wird das Wetter in den nächsten Tagen durchwachsen.

Auch der Mittwoch beginnt im Freistaat mit einem Mix aus Wolken und Regen, gegen Nachmittag klart es auf und die Temperaturen steigen auf 13 bis 18 Grad. Und auch der Saharastaub bleibt Bayern erhalten.

Am Dienstag war das Phänomen bereits in den Alpen und in München zu bestaunen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, soll das Phänomen am Mittwoch in ganz Bayern zu sehen sein. Selbst am Donnerstag könnte der Saharastaub noch nicht weggeweht sein.

Am Donnerstag wird es zudem wieder freundlicher, aber gebietsweise auch windig. In Oberbayern werden Temperaturen jenseits der zehn Grad erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage