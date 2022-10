Wetter für München und Bayern: Es bleibt bedeckt und nass

Der Herbst zeigt sich in München von seiner grauen und nebligen Seite – allerdings bleibt es noch mild.

München - Viele Wolken, kaum Sonne, reichlich Nebel und immer wieder ein bisserl Regen: Der Herbst ist mittlerweile endgültig (in München) angekommen!

Am Donnerstag ist der Himmel überwiegend bedeckt, die Sonne zeigt sich nicht. Abends und in der Nacht kann es dann auch immer wieder zu Regenschauern kommen. Ein ähnliches Bild am Freitag: Bewölkter Himmel, Regenschauer und keine Sonne.

Auch am Wochenende bleibt es herbstlich, Sonnenstrahlen wird man auch am Samstag fast schon vergebens suchen.

Dennoch: Es bleibt halbwegs mild. Die Höchsttemperaturen bewegen sich in den kommenden Tagen zwischen 15 und 18 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage