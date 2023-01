Wetter für München und Bayern: Es bleibt bedeckt – Donnerstag wieder Regen

Es bleibt wechselhaft und windig, ab Donnerstag regnet es dann auch immer wieder mal.

Der Schnee in München ist fast weg, Schneeregen ist in den kommenden Tagen möglich. (Archivbild)

München - Die neue Woche startete mit einem überwiegend bedeckten Himmel, hin und wieder zeigte sich auch noch die Sonne. Dabei blieb es trocken.

Ähnlich geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Der Dienstag und Mittwochen bleiben weitestgehend bedeckt und windig. Niederschlag wird vorerst nicht erwartet. Erst in der Nacht auf Donnerstag soll es dann etwas regnen, zudem bleibt es windig. Ähnliches Spiel dann am Donnerstag: Regen und stürmische Böen.

Die Temperaturen bewegen sich knapp über der Null-Grad-Marke und ziehen dann im Laufe der nächsten Tage leicht an, Mittwoch und Donnerstag werden um die fünf Grad erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage