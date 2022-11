Wetter für München und Bayern: Erster Schneefall in Bayern

Regen und Kälte ziehen sich bis zur Wochenmitte. Das Wetter für München und Bayern.

In Bayern wird in den nächsten Tagen bis auf 600 Meter erster Schneefall erwartet.

München - In einigen Teilen Bayerns hat es am Wochenende geschneit. Von Unterfranken bis nach Niederbayern kam es zu verbreitetem Schneefall – liegen blieb der Schnee nur kurz: Der Boden war noch zu warm.

Am Sonntagnachmittag regnet es vereinzelt, doch die Schauer klingen in Richtung Abend ab.

Regen und mäßiger Wind

Auch noch am Montag rechnet der DWD mit Regen, die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Die Temperaturen halten sich rund um den Gefrierpunkt. So bleibt es auch in Richtung Wochenmitte: Mit leicht steigenden Temperaturen zieht der Regen immer mehr in höhere Lagen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage