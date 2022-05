Wetter für München und Bayern: Erste Maiwoche mit Wolken, Gewitter und ein wenig Sonne

Die erste Maiwoche startet durchwachsen: Vielerorts muss man mit Regen und Gewittern rechnen, aber hier und da kommt auch die Sonne durch.

Wer die erste Maiwoche in den Biergarten will, sollte Regenschutz dabei haben.

München - Der Start in die Woche wird in Bayern von wechselhaftem Wetter und vielen Wolken begleitet. Am Dienstagvormittag gibt es hier und da noch Sonnenschein, doch ab Nachmittag kommt es zu Schauern und teilweise auch Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Der Mittwoch verhält sich ähnlich wie der Dienstag: Sonne und dichte Quellwolken im Wechsel, vor allem am Morgen noch sonnig, ab Mittag dann Gewitterwolken. In München kommt es dabei zu Höchsttemperaturen von 18 Grad.

Wetter in München und Bayern: Regen und Gewitter prägen erste Wochenhälfte

Am Donnerstag wird es allgemein etwa kühler mit vielen Wolken, es gibt immer wieder Schauer, im Tagesverlauf ist auch mit einzelnen Gewittern zu rechnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage