Wetter für München und Bayern: erst ungewöhnlich mild, dann kalt

Ein Hoch über Mitteleuropa und bodennah feuchte Luft bestimmen das Wetter in Bayern. Am Dienstag greift von Westen her eine Warmfront auf den Freistaat über.

München - Der Wochenstart wird nochmal sonnig und mild in Bayern. Am Mittwoch kann es sogar nochmal an die 20 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Dienstag wird es ebenfalls nach Nebelauflösung sonnig und trocken. Höchstwerte von 12 Grad am Frankenwald und bis örtlich 21 Grad im Alpenvorland. Der schönste Tag der Woche ist dann der Mittwoch: Ungewöhnlich mild bei 17 Grad im Fichtelgebirge und 20 bis 23 Grad im Alpenvorland. Meist mäßiger Südwestwind, in Franken am Abend stark böig auffrischend.

Ab Donnerstag soll es dann deutlich kälter werden, ein Temperatursturz wird erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage