Wetter für München und Bayern: Erst sonnig und dann stürmisch

Heute zeigt sich tagsüber die Sonne, die Temperaturen klettern - doch schon in der Nacht wird's mit stürmischen Böen schon wieder ungemütlich. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Der Donnerstag bringt Süd- und Ostbayern noch längeren Sonnenschein, sonst ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen können mancherorts auf bis zu 13 Grad steigen.

Für die Nacht zum Freitag kündigen sich kräftige Regen-, Schneeregen-, im Mittelgebirgsraum und im Alpenvorland auch Schneeschauer an. Dabei kann es zu stürmischen Böen, bei Schneegewittern sind laut DWD örtlich auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Am Freitag an den Alpen gibt es anfangs noch etwas Schnee, ansonsten sonnige Abschnitte und Wolken im Wechsel, ab Mittag von Nordwesten vermehrt Schauer, bis ins höhere Flachland in Form von Schnee. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich.

Nachtfrost am Wochenende

Der Samstag zeigt sich anfangs überwiegend wolkig. An den östlichen Mittelgebirgen und im Süden Bayerns kommt es vereinzelt, an den Alpen noch häufiger zu Schneeschauern. Dann lockert es zunehmend auf, und die Sonne zeigt sich. In der Nacht zum Sonntag in Alpennähe sowie nach Osten nur wenige Wolken - verbreitet leichter bis mäßiger Frost.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage