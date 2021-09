Wetter für München und Bayern: Erst Gewitter, doch am Wochenende wird´s wieder schöner

Nach einem sonnigen Auftakt in die Woche wird es erstmal kühler und ungemütlicher. Die Wetter-Aussichten für München und die Region.

München - Der September blieb zunächst sonnig in München und Bayern. Doch langsam fallen die Temperaturen und es wird ungemütlich. Örtlich werden Gewitter und Starkregen erwartet.

Erst wolkig, am Wochenende dann wieder sonnig

Der Donnerstag wird in Bayern regnerisch. In der Alb sowie an den Alpen und im Alpenvorland sind auch vereinzelt Gewitter und Starkregen möglich, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Freitag klingt der Regen ab und es wird wieder sonniger im Freistaat. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad.

Am Samstag bleibt es weitestgehend sonnig und trocken bei Temperaturen von bis zu 21 Grad. Auch am Sonntag zeigt sich die Sonne bei angenehmen Temperaturen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage