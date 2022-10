Wetter für München und Bayern: Erst am Sonntag wird der Herbst wieder schön

Der Herbst zeigt sich in München von seiner grauen und nebligen Seite. Seit Freitag fällt auch Regen. Doch der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre...

München - Viele Wolken, kaum Sonne, reichlich Nebel und immer wieder ein bisserl Regen: Der Herbst ist mittlerweile endgültig (in München) angekommen!

Am Freitag ist der Himmel überwiegend bedeckt, die Sonne zeigt sich nicht. Schon in der Nacht hatte es geregnet – auch abends wird es wieder nass. Ein ähnliches Bild am Samstag: Bewölkter Himmel, keine Sonne, dafür noch mehr Regenschauer.

Erst am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder. Die Temperaturen steigen gar auf 25 Grad im südlichen Oberbayern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage