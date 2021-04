Wetter für München und Bayern: Erneut Schneeschauer erwartet

Augen zu und durch: Unter der Woche bleibt es kalt mit Schnee, Schneeregen und Graupel. Zum Wochenende hin wird es freundlicher.

München - Nach dem Schneefall in Teilen Bayerns am späten Abend des Ostermontags werden auch am Dienstag Schnee- und Graupelschauer von Nordwesten kommend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Vormittag in weiten Teilen des Freistaats zudem Glätte bei Höchsttemperaturen von 0 bis 7 Grad.

Es wird kalt und glatt

Für die Nacht auf Mittwoch sagen die Meteorologen vor allem im Süden weiteren Schneefall vorher. Bei -1 bis -7 Grad wird erneut Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe erwartet. Tagsüber geht es weiter mit Auflockerungen, Schnee, Schneeregen und Graupel. Hier und da kann es Gewitter geben.

Erst am Donnerstag kommt die Sonne wieder durch, im Wechsel mit einigen Wolken steigen die Temperaturen so auf maximal 5 Grad. Pünktlich zum Wochenende soll es am Freitag dann aber wieder freundlicher bei bis zu 15 Grad werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage