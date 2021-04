Wetter für München und Bayern: Ein Sonnen-Wochenende grüßt

Tagsüber steigen die Temperaturen in Bayern wieder, und das Thermometer zeigt deutlich über 15 Grad an. Nachts kühlt es merklich ab - und so voll da ist der Frühling noch nicht.

10. April 2021 - 09:27 Uhr | AZ

Menschen genießen im Hofgarten das schöne Wetter. © Sven Hoppe/dpa

München - Der Frühling meldet in Bayern vorsichtig seine Vorherrschaft an: Der Freitag startete mit viel Sonne und im Vergleich zu den vergangenen Tagen mit deutlich milderen Temperaturen. Der Süden Bayerns bekommt sonnigen Sonntag Am Samstag sind nach einer kalten Nacht (2 Grad) Höchsttemperaturen um die 18 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Sonntag bleibt im Norden des Freistaates bewölkt, aber trocken. In der Südosthälfte zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperaturen bewegen dabei wieder um die 18 Grad. Die neue Woche beginnt bewölkt und regnerisch. Im Bergland rechnen die Meteorologen erneut mit Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad im Frankenwald, im Südosten sind lokal 15 Grad möglich. Am Dienstag kann es gebietsweise schneien. Nur in Franken gibt es Auflockerungen. Das Wetter bleibt kühl mit maximal zehn Grad am Untermain und drei Grad in Oberfranken. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Samstag: Die Sonne ist zurück, ein paar Wolken bleiben. Höchstwerte 2 bis 18 Grad.

Die Sonne ist zurück, ein paar Wolken bleiben. Sonntag: Neun Stunden Sonnenschein pur! Höchstwerte 4 bis 18 Grad.

Neun Stunden Sonnenschein pur! Montag: Die Temperaturen gehen wieder runter. Höchstwerte 6 bis 7 Grad.