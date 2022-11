Wetter für München und Bayern: Ein freundlicher Wochenstart

Der Wochenstart in Bayern und in München ist sonnig. Erst gegen Mitte der Woche wird sich das ändern.

München - Ein blauer Himmel mit einigen Wolkenschleiern und einer lachenden Sonne erleichtern den Start in die neue Arbeitswoche am Montag. Das relativ milde Herbstwetter hält sich dann auch bis Mittwoch: Da ziehen in Bayern Wolken auf und es wird gebietsweise nass.

Nach nasser Wochenmitte wieder freundlicher Herbst

Der aktuelle Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lässt aber darauf hoffen, dass es diese Woche bei einer kurzen Regen-Episode bleiben könnte und dass sich die Regenwolken im Verlauf des Donnerstags wieder auflösen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage